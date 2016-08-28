高爾夫》詹世昌贏得三花TPGA錦標賽冠軍

三花TPGA錦標賽最後1回合，詹世昌（前）專注地在最後1洞果嶺推桿，他以1桿之差贏得冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕新豐球場出身的詹世昌，今天下午在林口球場有驚無險地以1桿之差，贏得2016三花TPGA錦標賽冠軍。

最後1回合詹世昌以平標準桿72桿完賽，總計278桿，1桿之差險勝李玠柏。繳出今日最低桿的詹益信，則以282桿名列第3。

這是詹世昌繼7月底贏得亞巡賽國王盃冠軍之後，連續兩場比賽封王，也是他職業生涯的第16勝。

詹世昌說：「很高興又在台灣贏得冠軍，今天前9洞打得不錯，但後9洞有些壓力，尤其第16洞看到李玠柏衝上來，自己又在第17洞短洞沒進，壓力就更大了。」幸好最後1洞輕鬆平標準桿。

贏得這個冠軍，阿昌獲得90萬元冠軍獎金和16萬元附獎，今晚可以開開心心地上飛機，前往瑞士參加歐米茄歐洲名人賽。

詹世昌（中）贏得三花TPGA錦標賽冠軍，開心地與三花棉業董事長施純鎰（左）、總經理施養謙合影。（記者趙新天攝）

詹世昌（左）贏得三花TPGA錦標賽冠軍，贊助商三花棉業董事長施純鎰也上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）