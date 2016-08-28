桌球》台灣小將好棒！ 首度搭檔就拍金

林昀儒與黃建都雙打摘金。（資料照，桌協提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕2016年台北青少年桌球公開賽今天舉行最終日賽程，兩組首度搭檔的台灣男雙包辦18歲與15歲組雙金，戴茗葦／黃弘州3：2逆轉南韓組合黃珍夏／鄭城元，勇奪金牌，18歲組上演「台灣內戰」黃建都／林昀儒3：1拍下賴啟鑑／林煥勳。

戴茗葦來自台北市誠正國中，搭檔黃弘州就讀高雄市福誠高中，兩人一南一北，雖然國小五年級就認識，搭配雙打則是頭一遭，戴茗葦今年升國三，年紀較小的他說話語氣卻像學長，黃弘州幾次抱歉自己失誤過多，戴茗葦不諱言，自己差點爆氣，但還是忍了下來。

戴茗葦。（資料照，桌協提供）

談到冠軍賽逆轉南韓對手，黃弘州表示，最後抱著必死決心在打，也放得比較開，壓力落到對方身上，至於首度搭檔奪金，黃弘州表示，真的是出乎意料，沒想過要拿金牌。

稍早在四強廝殺的男雙黃建都／林昀儒下午合拍，扳倒同胞組合賴啟鑑／林煥勳，林昀儒四強3：4不敵搭檔，他謙虛地說，「黃建都比較強。」