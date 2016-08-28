桌球》台灣小將好棒！ 首度搭檔就拍金
2016/08/28 15:42
林昀儒與黃建都雙打摘金。（資料照，桌協提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕2016年台北青少年桌球公開賽今天舉行最終日賽程，兩組首度搭檔的台灣男雙包辦18歲與15歲組雙金，戴茗葦／黃弘州3：2逆轉南韓組合黃珍夏／鄭城元，勇奪金牌，18歲組上演「台灣內戰」黃建都／林昀儒3：1拍下賴啟鑑／林煥勳。
戴茗葦來自台北市誠正國中，搭檔黃弘州就讀高雄市福誠高中，兩人一南一北，雖然國小五年級就認識，搭配雙打則是頭一遭，戴茗葦今年升國三，年紀較小的他說話語氣卻像學長，黃弘州幾次抱歉自己失誤過多，戴茗葦不諱言，自己差點爆氣，但還是忍了下來。
戴茗葦。（資料照，桌協提供）
談到冠軍賽逆轉南韓對手，黃弘州表示，最後抱著必死決心在打，也放得比較開，壓力落到對方身上，至於首度搭檔奪金，黃弘州表示，真的是出乎意料，沒想過要拿金牌。
稍早在四強廝殺的男雙黃建都／林昀儒下午合拍，扳倒同胞組合賴啟鑑／林煥勳，林昀儒四強3：4不敵搭檔，他謙虛地說，「黃建都比較強。」
相關新聞
- 桌球》台灣小將金神勇 明力拚冠軍留寶島
- 桌球》福原愛吃東北菜 「在日本能吃到也太幸福了」
- 桌球》美少女長崎美柚 最愛喝珍珠奶茶
- 桌球》對福原愛下禁婚令？日本桌協回應了...
- 台北青少年桌球公開賽 台灣隊逆轉日本奪冠
推薦新聞
-
MLB》菜鳥游擊手席格23轟 打破高懸86年隊史紀錄（影音）2016/08/28 16:30
-
桌球》台灣小將好棒！ 首度搭檔就拍金2016/08/28 15:42
-
高爾夫》詹世昌贏得三花TPGA錦標賽冠軍2016/08/28 15:24
-
NBA》君無戲言？詹皇輸牌不認帳（影音）2016/08/28 13:47
-
MLB》差點被讓渡 王建民起死回生2016/08/28 11:18