MLB》菜鳥游擊手席格23轟 打破高懸86年隊史紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以3:2擊敗小熊,當家大物游擊手席格(Corey Seager)首局就開轟,本季第23轟出爐,打破隊史高懸86年游擊手單季最多轟紀錄。

席格今天1局下就從小熊先發投手漢默(Jason Hammel)手中敲出陽春砲,幫助球隊中追平比數,本季累積23轟也打破1930年由萊特(Glenn Wright)所保持的隊史游擊手最多轟(22轟)的紀錄。

席格打破道奇高懸86年的紀錄。(法新社)

球季還有1個多月,席格未來仍有機會持續刷新紀錄,對此,席格表示,他現在將目標放在贏球身上,不會太在意紀錄,雖然這是值得慶祝的事,但不是現在。