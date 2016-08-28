MLB》菜鳥游擊手席格23轟 打破高懸86年隊史紀錄（影音）
2016/08/28 16:30
〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以3：2擊敗小熊，當家大物游擊手席格（Corey Seager）首局就開轟，本季第23轟出爐，打破隊史高懸86年游擊手單季最多轟紀錄。
席格今天1局下就從小熊先發投手漢默（Jason Hammel）手中敲出陽春砲，幫助球隊中追平比數，本季累積23轟也打破1930年由萊特（Glenn Wright）所保持的隊史游擊手最多轟（22轟）的紀錄。
席格打破道奇高懸86年的紀錄。（法新社）
球季還有1個多月，席格未來仍有機會持續刷新紀錄，對此，席格表示，他現在將目標放在贏球身上，不會太在意紀錄，雖然這是值得慶祝的事，但不是現在。
相關新聞
推薦新聞
-
中職》續寫新人紀錄 鄭鎧文卻在意被三振2016/08/28 18:39
-
中職Live》洋投泰霸、戴倫期末考拚滿分 獅猿戰陷僵局2016/08/28 18:37
-
中職》張正偉千安獲獎 身體健康最重要2016/08/28 18:22
-
加拿大太平洋鐵路女子公開賽第3回合 李旻並列21、艾莉雅保持領先2016/08/28 16:17
-
波特蘭公開賽》潘政琮第3回合繳62桿 躍居並列領先2016/08/28 16:06