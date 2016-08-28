MLB》菜鳥游擊手席格23轟 打破高懸86年隊史紀錄（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以3：2擊敗小熊，當家大物游擊手席格（Corey Seager）首局就開轟，本季第23轟出爐，打破隊史高懸86年游擊手單季最多轟紀錄。

席格今天1局下就從小熊先發投手漢默（Jason Hammel）手中敲出陽春砲，幫助球隊中追平比數，本季累積23轟也打破1930年由萊特（Glenn Wright）所保持的隊史游擊手最多轟（22轟）的紀錄。

席格打破道奇高懸86年的紀錄。（法新社）

球季還有1個多月，席格未來仍有機會持續刷新紀錄，對此，席格表示，他現在將目標放在贏球身上，不會太在意紀錄，雖然這是值得慶祝的事，但不是現在。