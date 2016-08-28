波特蘭公開賽》潘政琮第3回合繳62桿 躍居並列領先

潘政琮。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美台灣好手潘政琮，今天在Web.com巡迴賽WinCo Foods波特蘭公開賽第3回合，打出生涯新低的62桿，以總計201桿躍升至並列領先。

這回合開賽之前，小潘以低於標準桿3桿並列52名，落後8桿。出發之後他前9洞先抓下3個博蒂，進入後9洞又進帳6隻小鳥，以低於標準桿9桿的62桿完賽，寫下他的個人最低桿紀錄。排名也一口氣上升51席，和美國選手布倫並列第1。南韓李京勳和另外5名美國選手則以202桿並列第3。

這場比賽是Web.com巡迴賽例行賽最後一役，小潘的好成績已確定可以取得下1季PGA巡迴賽資格，新球季將從10月中旬開賽。