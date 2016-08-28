加拿大太平洋鐵路女子公開賽第3回合 李旻並列21、艾莉雅保持領先

泰國女將艾莉雅以總桿199保持領先。（USA TODAY）

〔記者趙新天／綜合報導〕加拿大太平洋鐵路女子公開賽第3回合，泰國女將艾莉雅今天打出67桿，仍以總計199桿保持領先。南韓田仁智201桿居次。

艾莉雅這回合前14洞打了7個博蒂，一度衝到低於標準桿19桿，但最後3洞吞下兩個柏忌，否則領先差距會更大。

南韓田仁智201桿居次。（USA TODAY）

今年已奪下4勝的艾莉雅，那4場都是打完54洞躍居領先，本週又有機會，就看田仁智能否在明天的決戰打出超水準的內容。南韓金世英和北愛爾蘭的梅鐸同以204桿並列第3，也還有機會。

兩名台灣女將今天進展不多，李旻花了69桿，以總計208桿並列21名。程思嘉68桿完賽，總計211桿並列41。

李旻暫列21。（資料照）