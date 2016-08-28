桌球》一人包辦公開賽三金 戴茗葦：「完美結局」
2016/08/28 16:26
戴茗葦。（資料照，桌協提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台北市誠正國中三年級的戴茗葦參加台北青少年桌球公開賽15歲組賽事，他包辦男團、男雙與男單三金，這也是他最後一次參加15歲組賽事，他難掩奪金喜悅，「很完美的結局。」
戴茗葦本屆可謂名利雙收，賽事秩序冊封面是他，男單冠軍賽全場觀眾替他喝采，他開心地說：「感覺很爽！」他在15歲組男單冠軍賽以3：0拍下南韓趙大成，收下生涯第一個單打冠軍。
過去曾以3：2擊敗對手，這次橫掃獲勝，戴茗葦表示，自己也有進步，搶攻意識比較積極，過去偏被動，他透露，偶像是球王馬龍，「想跟他打球一樣霸氣！」
下一站戴茗葦將前往印度公開賽，將是他首場18歲組賽事，他沒有太大壓力，「盡全力就好。」
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