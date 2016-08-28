日職》隔3天登板 松坂大輔先發3局無失分、再飆147公里
2016/08/28 16:47
〔記者石毓琪／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔走出傷勢，今天於軟銀三軍對抗四國聯盟一役飆出傷癒後最快147公里速球，先發3局無失分，朝復出再邁進一步。
松坂大輔2014年球季球數後和老東家軟銀簽下3年約，去年8月進行關節鏡手術，至今在一軍一球未投，歷經漫長復健，本季4月終於在二軍出賽，但又因腰部不適再休兵3個月。
8月25日松坂在二軍對廣島1局11球送出三上三下，最快球速144公里，隔三天隨軟銀三軍出征四國獨立聯盟，對香川3局只被敲1安無失分，用球數41球，並送出4K和1次四壞球保送，不過也飆出他回日本後最快球速147公里。
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