日職》隔3天登板 松坂大輔先發3局無失分、再飆147公里

〔記者石毓琪／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔走出傷勢，今天於軟銀三軍對抗四國聯盟一役飆出傷癒後最快147公里速球，先發3局無失分，朝復出再邁進一步。

松坂大輔2014年球季球數後和老東家軟銀簽下3年約，去年8月進行關節鏡手術，至今在一軍一球未投，歷經漫長復健，本季4月終於在二軍出賽，但又因腰部不適再休兵3個月。

8月25日松坂在二軍對廣島1局11球送出三上三下，最快球速144公里，隔三天隨軟銀三軍出征四國獨立聯盟，對香川3局只被敲1安無失分，用球數41球，並送出4K和1次四壞球保送，不過也飆出他回日本後最快球速147公里。