中職Live》洋投泰霸、戴倫期末考拚滿分 獅猿戰陷僵局

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一獅 0 0 0 0 0 0 5 0 桃猿 0 0 0 0 0 0 2 0

第三局

鍾承祐擊出桃猿此役第一支安打，1出局後，陽耀勳擊出內野安打形成一二壘有人，鍾承祐在2人出局後盜上三壘，但「大王」王柏融沒有把跑者送回來，雙方仍陷僵局。

第二局

陳俊秀靠著四壞球上壘，企圖盜上二壘失敗，盜壘成功次數仍停留在19次，而下一棒陳金鋒也獲得四壞球保送，但他成功盜上二壘，這也是他本季第7次盜壘，生涯累積69盜。

陳俊秀盜壘失敗。（記者羅沛德攝）

陳金鋒盜壘成功。（記者羅沛德攝）

第一局

開路先鋒林志祥擊出二壘安打率先上壘，桃猿先發投手泰霸在1出局投出四壞球保送和被敲一支內野安打形成滿壘，但他最後順利解決唐肇廷，化解失分危機。

桃猿先發投手泰霸。（記者羅沛德攝）

統一獅先發投手戴倫。（記者羅沛德攝）

重機特技開球。（記者羅沛德攝）

先發打序

統一獅 棒次 Lamigo桃猿 林志祥 2B 1 陽耀勳 RF 羅國龍 CF 2 林智平 3B 陳鏞基 3B 3 王柏融 LF 高國慶 1B 4 林泓育 C 蘇智傑 DH 5 陳俊秀 1B 唐肇廷 RF 6 陳金鋒 DH 鄭鎧文 LF 7 林承飛 SS 林志賢 C 8 鍾承祐 CF 黃恩賜 SS 9 郭修延 2B 戴倫 先發投手 泰霸