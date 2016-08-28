中職Live》洋投泰霸、戴倫期末考拚滿分 獅猿戰陷僵局
2016/08/28 18:37
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統一獅
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桃猿
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第三局
鍾承祐擊出桃猿此役第一支安打，1出局後，陽耀勳擊出內野安打形成一二壘有人，鍾承祐在2人出局後盜上三壘，但「大王」王柏融沒有把跑者送回來，雙方仍陷僵局。
第二局
陳俊秀靠著四壞球上壘，企圖盜上二壘失敗，盜壘成功次數仍停留在19次，而下一棒陳金鋒也獲得四壞球保送，但他成功盜上二壘，這也是他本季第7次盜壘，生涯累積69盜。
陳俊秀盜壘失敗。（記者羅沛德攝）
陳金鋒盜壘成功。（記者羅沛德攝）
第一局
開路先鋒林志祥擊出二壘安打率先上壘，桃猿先發投手泰霸在1出局投出四壞球保送和被敲一支內野安打形成滿壘，但他最後順利解決唐肇廷，化解失分危機。
桃猿先發投手泰霸。（記者羅沛德攝）
統一獅先發投手戴倫。（記者羅沛德攝）
重機特技開球。（記者羅沛德攝）
先發打序
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統一獅
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棒次
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Lamigo桃猿
|林志祥 2B
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1
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陽耀勳 RF
|羅國龍 CF
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2
|
林智平 3B
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陳鏞基 3B
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3
|
王柏融 LF
|
高國慶 1B
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4
|
林泓育 C
|
蘇智傑 DH
|
5
|
陳俊秀 1B
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唐肇廷 RF
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6
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陳金鋒 DH
|
鄭鎧文 LF
|
7
|
林承飛 SS
|
林志賢 C
|
8
|
鍾承祐 CF
|
黃恩賜 SS
|
9
|
郭修延 2B
|
戴倫
|
先發投手
|
泰霸
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