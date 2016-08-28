中職Live》洋投泰霸、戴倫期末考拚滿分 獅猿戰陷僵局

2016/08/28 18:37

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

統一獅

 0 0 0 0 0 0 5

0

桃猿

0

 0 0 0 0 0

2

0

第三局

鍾承祐擊出桃猿此役第一支安打，1出局後，陽耀勳擊出內野安打形成一二壘有人，鍾承祐在2人出局後盜上三壘，但「大王」王柏融沒有把跑者送回來，雙方仍陷僵局。

第二局

陳俊秀靠著四壞球上壘，企圖盜上二壘失敗，盜壘成功次數仍停留在19次，而下一棒陳金鋒也獲得四壞球保送，但他成功盜上二壘，這也是他本季第7次盜壘，生涯累積69盜。

陳俊秀盜壘失敗。（記者羅沛德攝）

陳金鋒盜壘成功。（記者羅沛德攝）

第一局

開路先鋒林志祥擊出二壘安打率先上壘，桃猿先發投手泰霸在1出局投出四壞球保送和被敲一支內野安打形成滿壘，但他最後順利解決唐肇廷，化解失分危機。

桃猿先發投手泰霸。（記者羅沛德攝）

統一獅先發投手戴倫。（記者羅沛德攝）

重機特技開球。（記者羅沛德攝）

先發打序

統一獅

棒次

Lamigo桃猿
林志祥 2B

1

陽耀勳 RF
羅國龍 CF

2

林智平 3B

陳鏞基 3B

3

王柏融 LF

高國慶 1B

4

林泓育　C

蘇智傑 DH

5

陳俊秀 1B

唐肇廷 RF

6

陳金鋒 DH

鄭鎧文 LF

7

林承飛 SS

林志賢　C

8

鍾承祐 CF

黃恩賜 SS

9

郭修延 2B

戴倫

先發投手

泰霸

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