中職》新莊中信兄弟對義大犀牛延後30分鐘開打

中信兄弟新洋投艾迪頓今天首度先發。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕原訂今天下午5點05分舉行的中信兄弟對義大犀牛3連戰第3場，因為午後持續下雨造成場地濕滑，將延後30分鐘至下5點35分開賽，場務人員正在整理場地。

中信派新洋投艾迪頓先發，好消息是，張正偉、陳子豪2位外野手傷癒歸建，都重回先發陣容，各打第1、7棒，守右、中外野。義大藍斯佛自4日後再次先發，新秀陳明軒首次升上一軍，先在牛棚待命。