中職》領先7分推出終結者 列斯特：我的決定
2016/08/28 17:26
兄弟投手教練列斯特。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕中職本季打高投低，終結者的使用時機也打破既定印象，以中信為例，昨天領先7分照推陳鴻文，投1局挨3安失2分，投手教練列斯特強調，這是他的決定，因為想用最好的投手守住勝利。
陳鴻文最近2場出賽的時機都很「特別」，前天是落後2分，昨天是領先7分，本季出賽43場全隊第1、全聯盟第3，列斯特表示，最近球隊輸多贏少，陳鴻文是終結者，派他上場穩穩拿下勝利。
兄弟投手陳鴻文（左）、捕手鄭達鴻。（資料照，記者方賓照攝）
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