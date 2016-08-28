中職》義大新秀陳明軒首次升一軍 牛棚待命
2016/08/28 17:32
義大犀牛新秀陳明軒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕義大犀牛今天把陳明軒登錄在一軍名單，讓他先在牛棚待命，也許比賽後段就有機會登板。
陳明軒於季中選秀會第4輪被義大指名，被評估為「馬上可以比賽」，在二軍已經出賽3場，投3局無失分，他表示，升上一軍當然高興，但沒想到這麼快，自認可以適應中繼的角色，還搞笑說：「我的熱身速度還算OK，可能南部天氣比較熱，熱身速度比較快。」
陳明軒表示，之前在一軍隨隊，感受一軍打者強度很高，就算投得不錯的球，照樣會被轟出去，「我觀察很多投手，被打全壘打後都沒表情，繼續面對下名打者，我情緒起伏比較大，希望以後也能像他們一樣。」他說。
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