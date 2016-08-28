中職》張正偉千安獲獎 身體健康最重要

●張正偉與陳子豪今天同日傷癒歸隊並重返先發陣容，張正偉賽前還接受擊出生涯第1000支安打的頒獎，他維持一貫的低調表示，最重要是身體健康。

張正偉於19日擊出生涯1000安，老婆立刻帶著小孩上前獻花，球團安排今天由總教練吳復連頒獎表揚，家人也都到場見證，「打出1000安那場球隊輸球，還是身體健康最重要。」他說。（記者徐正揚）

賽前張正偉獲得千安打者獎盃，並與家人一同分享榮耀。（記者王藝菘攝）

