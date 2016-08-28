中職》續寫新人紀錄 鄭鎧文卻在意被三振
2016/08/28 18:39
鄭鎧文。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕獅隊新人鄭鎧文長打火力強，目前21轟是全隊最多轟，有望打破前輩高國慶隊史本土球員單季最多22轟，也只差1轟完成陳金鋒2006年回國創下的本土新人單季最多轟。
鄭鎧文坦言，一直都沒有想太多，抱持順其自然的想法去打，也沒想過會打多少全壘打和紀錄的事。談到紀錄，鄭鎧文反而很在意被三振，直說「被三振數也快破記錄了。」，他希望自己的擊球率能夠增加，在三振減少的前提下維持自己的長打實力。
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