NBA》魏德表妹遭槍擊身亡 川普造勢再度惹議
2016/08/28 19:29
「閃電俠」魏德。（資料照，美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）表妹日前遭流彈擊中身亡，美國共和黨總統候選人川普於推特發文造勢，不但沒有獲得支持，還因為拼錯魏德名字再次惹議。
魏德表妹妮卡在芝加哥南區推著嬰兒車經過一間學校時，無意捲入街頭槍擊遭流彈擊中，當下緊急送醫仍宣告不治，魏德稍早亦難過地痛斥槍枝暴力。
川普得知此事後也上推特PO文，「魏德的表妹在和她的孩子於芝加哥散步時遭到槍殺。正如我一直想表達的，非裔美國人民將投給川普！」然而他拼錯魏德名字，藉此拉抬自己聲勢更引起廣大抨擊，川普雖在第一時間將魏德名字更正，但內文未作修改，即使他不久後再張貼新文章慰問魏德家屬，仍難平息網友之氣，反而在短短時間內飽受各方撻伐，認為不該將這件傷心事拿來當作選票的籌碼。
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