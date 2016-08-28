日職》陽岱鋼連4場安打 火腿1分不敵西武

〔記者石毓琪／綜合報導〕日本火腿、西武獅三連戰，前兩場兩隊各取得1勝，今天展開激烈投手戰，9上火腿主砲中田翔開轟，仍不敵西武洋砲梅希亞逆轉3分砲，終場3：4一分惜敗。

台灣小將吳念庭連2戰未敲安，3下總算敲出安打，此役2支1、1K，之後打席由隊友山川穗高接棒；昨晚美技接殺他的老大哥陽岱鋼則在6上擊出安打，將連續場次推進4場，並在中田翔護送下回壘得分。

火腿握有2分領先，直到6下西武突破先發加藤貴之，梅希亞一棒轟出右外野3分砲，本季30轟追平火腿「壽司哥」萊爾德，助隊逆轉超前，8下他再送回得點圈跑者增添保險分，儘管同樣擔任球隊第四棒的中田翔狀況佳，連2天於末段比賽開轟，火腿最終也只追回1分，3：4敗給西武。

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