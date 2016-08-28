中職》爭取球員權益 胡金龍：沒人不想打台灣隊

胡金龍表示，沒有人不想打台灣隊，會繼續爭取球員的權益。（資料照，記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕職棒球員工會理事長、義大犀牛胡金龍明日將與時代力量立委徐永明一同召開記者會，針對球員權益問題發表看法。胡金龍今（28）日表示，是受到徐永明的邀請，「會針對職棒環境，與國家隊的球員權益提出討論。」

綜合媒體報導，胡金龍表示，沒有人不想打台灣隊，但是必須承擔受傷風險，所以希望爭取保險，「保險對球員與球團來說，都有保障。」此外，也希望分紅制度可以透明化，「讓球員能夠安心的來打國家隊」。

胡金龍也提到，目前的教練證照認證是由棒協負責，「有球員反映，教練認證標準不是很透明」希望能夠有其他更適合職棒退役球員的教練證，方便到基層服務。