中職》右手端便當接界外球 新莊便當哥上演超美技

〔體育中心／綜合報導〕因雨推遲半小時才開打的新莊犀象戰，開賽後不久就有球迷上演超美技！1局下，中信兄弟張正偉和義大洋投藍斯佛纏鬥10球中，第3球擠上三壘看台，被球迷接進手套，這位「便當哥」也馬上被聯盟關注，截圖貼上網認親。

1局下，張正偉於1好1壞後積極出棒，球直接上三壘看台，只見一名身穿兄弟球衣的球迷右手還拿著便當，左手將球穩穩接進手套，美技接殺馬上獲得中職聯盟截圖上傳，短短時間內湧入網友回應，「下次用筷子接球」、「左手戴著手套墊著便當 右手拿筷子吃飯？？」，還有人要他先想好上大聯盟新聞版面後該怎麼回覆。

不久後，便當哥本人也現身回應，「那個便當是烤肉飯，掉在地上了」，至於身旁歡呼的搶戲阿姨是自己的母親，筷子則插在飯裡面。