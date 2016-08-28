足球》交流賽明登場 台將挑戰超強日本隊

台日足球交流賽前記者會，雙方教練宮崎純一（左３）和今井敏明（右３）先禮後兵。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2016台日足球交流賽於明晚7點在台北田徑場點燃戰火，兩隊皆以年輕球員為班底參戰，提前為明年台北世大運暖身。

台灣隊將以全本土應戰，總教練今井敏明表示，「雖然旅外球員因賽季中無法回國助拳，但可以藉機磨練新人，未嘗不是件好事。」

台灣男足提前於8月1日在國訓中心展開集訓，一連串的「魔鬼菜單」也收到成效，今井敏明說，「集訓後球員有很顯著的進步，尤其是新加入的選手更能融入球隊。」

日本男足是世大運戰績最輝煌的球隊，隊史累積五座冠軍高居世界之冠，更曾於2001年至2007年完成三連霸。

本屆日隊派出世大運選拔隊出征，已抵台三天於輔大備戰，教頭宮崎純一表示，「本次來台除了適應場地外，也希望能藉由比賽找出最佳陣容，球員也很興奮能到台灣比賽。」