中職》周思齊又跌倒了 這次是在內野
2016/08/28 21:51
〔體育中心／綜合報導〕「中職劉德華」周思齊今天又一新作！8局下半，中信兄弟打者林智勝敲出中外野2分砲，送回一壘跑者周思齊逆轉，但在途中周思齊跌倒在一二壘間，再記一次跌倒紀錄。
周思齊在3月6日台日對抗賽一摔成名，台灣代表隊隊友劉芙豪當時還特別叮嚀，大家笑完之後要再繼續支持周思齊，不可以叫甩哥中職「劉德滑倒」。不過周思齊回到台灣後也親吻過幾次球場地板，4月16日桃園象猿戰就曾因跌倒記失誤。
今天的情況是，8局下半林智勝開轟，不確定是安打還是高飛犧牲打的周思齊停下腳步，卻疑似跑壘時煞車不穩跌坐在一二壘間，出牆後才快馬加鞭，繞過二壘壘包時自己也不好意思的笑了笑。
周思齊跌倒新作，再次吸引網友討論，「周董又周董了」、「甩甩是要跌倒幾次阿」、「內野也可以滑倒」、「我跌倒了....我又爬起來了」。
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