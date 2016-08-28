中職》道歉野球逆轉勝 林智勝：失誤掉分很懊惱

中信兄弟林智勝擊出二分逆轉全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕守備掉的分數，林智勝再次用棒子打回來。中信兄弟靠他在8局下與蔣智賢接連轟出全壘打，一舉灌進3分逆轉戰局，以4：2氣走義大犀牛。

5局上1出局，義大攻佔一、二壘，胡金龍擊出游擊滾地球，眼看中信要以雙殺守備結束這局，但林智勝傳一壘失誤，反讓義大攻下第2分再次超前，林智勝表示，因為胡金龍速度很快，踩二壘後只想要趕快傳，沒想到一急就傳短了。

8局下義大換投黃勝雄，林智勝因為前3次都打不好，一度考慮短打推進周思齊，「如果是總冠軍賽，我一定點，短打成功率比全壘打高嘛！」，因為是例行賽，他決定全力揮擊，把擊球點做好，結果一棒扭轉戰局。

林智勝指出，第5局失誤掉分害球隊落後，當下非常懊惱，幸好還有機會用棒子彌補，「今年一直在打『道歉野球』，如果每次守備掉分，都能用棒子討回來，那我多道歉幾次也沒關係。」他說。