中職》超神奇全壘打引熱議 陽耀勳這樣說...

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿外野手陽耀勳昨天將一顆「高於眼睛」的超高壞球，硬是敲出全壘打牆外，引發網友熱議，也因此登上大聯盟官網。對此，陽耀勳表示，他認為有打中球心，不是全壘打就是會被接殺。

陽耀勳昨天2局下面對統一獅先發投手廖文揚，將一記連捕手都要起身接的偏高壞球轟出左外野全壘打牆外，形成一支反方向全壘打，這轟也讓現場球迷和球員為之震驚，這轟不僅讓台灣網友直呼「太唬爛」，更吸引大聯盟官網「Cut4」的關注，撰文介紹這支神奇的全壘打。

對此，陽耀勳受訪時表示，那一球有打中球心，想說不是被接殺就是全壘打，一開始認為會被接殺，所以沒有跑，沒想到就這樣飛出去了。

陽耀勳擊出超神奇的反方向全壘打。（資料照，記者方賓照攝）