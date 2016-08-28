中國公開賽》4強都是台灣人 球王鄭喻軒決賽不敵吳珈慶

吳珈慶擊敗鄭喻軒，贏得4萬美元獎金。（取自WPA臉書）

〔記者林岳甫／台北—上海越洋採訪報導〕8月初登上9號球世界第一的「奪命書生」鄭喻軒，今在中國9號球公開賽決賽以4：11不敵入籍中國的昔日「撞球神童」吳珈慶，拿到2萬美元的獎金，接下來也還能穩坐球王寶座。

鄭喻軒月初世界錦標賽贏得季軍，一舉拉下「撞球王子」柯秉逸，成為台灣史上第5位球王。

頂著球王頭銜來到中國公開賽，鄭喻軒從32強開始，一路都碰上菲律賓好手，32強先以11：10擊敗岡薩雷斯，16強仍以11：10擊敗比耶多，8強又以11：10打敗菲國伊格納西奧。

最終4強有鄭喻軒、吳坤霖、柯秉逸及轉籍中國的吳珈慶，成台灣人天下。鄭喻軒則先碰上來自高雄的吳坤霖，依舊在搶尾局驚險搶下勝利，闖進決賽。

決賽碰上吳珈慶，鄭喻軒無法延續前面好運，雖在2：7落後，曾連趕2局追到4：7，想不到隨後自己兩次衝球局都違例，反被吳珈慶連下4城，無緣奪冠。鄭喻軒說：「很可惜沒能拿到自己在中國公開賽的首座冠軍，我對衝球的新規則還在適應中，接下來回台灣會好好勤練，希望能在10月美國公開賽打出自己想要的成績。」

在中國公開賽屈居第二，鄭喻軒對於衝球新制仍在適應，他強調接下來得勤練衝球。（鄭喻軒提供）

至於女子組最終4強則全被中國女將佔領，有劉莎莎、韓雨、陳雪與王曉彤，決賽則由兩位今年來台參加安麗盃的韓雨與劉莎莎正面對決，劉莎莎雖取得8：5聽牌，想不到韓雨連追4局，繼2014年之後再度在中國公開賽稱后。

韓雨逆轉劉莎莎第二次在中國公開賽稱后。（取自WPA臉書）