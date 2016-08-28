許淑淨透露舉重之路秘辛 靠的是「小紙條」

許淑淨透露他走上舉重之路的秘辛，她表示她能說服爸媽讓她走上舉重之路是靠一張溫馨的小紙條，讓主持人大呼：「少女心阿！」（資料照，記者朱沛雄攝）

〔即時新聞／綜合報導〕在里約奧運勇奪金牌的台灣舉重選手許淑淨前日才剛剛返台，今天就上節目接受媒體專訪，受訪時許淑淨透露他走上舉重之路的秘辛，她表示她能說服爸媽讓她走上舉重之路是靠一張溫馨的小紙條，讓主持人大呼：「少女心阿！」

許淑淨表示她紙條大概寫說「舉重是我的興趣，希望妳們能接受」。（圖擷自年代高峰會）

在年代新聞的節目「年代高峰會」中，許淑淨表示本來自己在國小時是打籃球的，但是那時候籃球校隊因為人數不夠所以解散了，當時的基層舉重教練有看過她打球，覺得許淑淨協調不錯，就問許淑淨要不要去試看看，最後就這麼走上舉重之路了。

而一開始許淑淨的爸媽對她想去舉重其實是反對的，許淑淨還因此跟爸媽冷戰了一陣子，反對的原因是媽媽認為女生去舉重會變得很粗壯，「很不淑女」，因此大力反彈；許淑淨表示自己後來就在爸媽睡著之後，寫了一張小紙條，偷偷放到爸媽的床頭櫃上，爸媽看到之後就比較接受了，國中許淑淨比賽時還會來比賽現場加油。

而當主持人問到紙條中寫著甚麼時，許淑淨表示她大概寫說「舉重是我的興趣，希望妳們能接受」，這也讓主持人感嘆許淑淨真的是非常有毅力，另一名主持人更表示寫小紙條這真的是「少女心！是我兒子就甩門了。」