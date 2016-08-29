命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！

2014年亞運，詹詠然〈左〉、謝淑薇〈中〉聯手窂窂網住金牌，右為詹皓晴。如今這場景已不易見。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕難道真是命運巧妙安排，美國網球公開賽女雙籤表出爐，謝淑薇與地主麥克海兒（Christina McHale）合作，首輪居然就強碰第2種子詹詠然／詹皓晴！這場另類的「台灣內戰」未演先轟動，宿敵相逢的話題與張力十足，甚至被各界視為先前紐黑文女雙8強莊佳容對決謝淑薇的「奧運恩仇錄」續集。

美國網球公開賽女雙籤表出爐，謝淑薇（見圖）與地主麥克海兒（Christina McHale）合作，首輪居然就強碰第2種子詹詠然／詹皓晴。（資料照，記者黃志源攝）

謝淑薇因為教練爭議，里約奧運棄賽鬧得滿城風雨，不但莊佳容無端受牽連，雙打上不了場，飽受壓力的詹家姊妹也在8強揮淚止步，雙方樑子愈結愈深。如今五環盛會落幕，謝卻接連在職業賽遭遇莊、詹等同胞勁敵，多年來恩怨情仇陸續在場上用球拍來結清，而勢同水火的「謝詹大戰」，還搬上了可遇不可求的大滿貫舞台，肯定較上週莊、謝狹路相逢更加受到矚目。

詹詠然、詹皓晴姊妹（見圖）將對決謝淑薇，「台灣內戰」未演先轟動，宿敵相逢的話題與張力十足。（資料照，記者林正堃攝）

謝淑薇因為教練爭議，里約奧運棄賽鬧得滿城風雨，莊佳容（見圖）也無端受牽連，雙打上不了場。（資料照，記者林正堃攝）

無巧不巧，30歲的謝淑薇最近與老冤家特別有綠，美網女單首輪還得先摃上紐黑文贏了她們的莊佳容搭檔、來自烏克蘭的邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko ） ，此役排在法拉盛公園第8球場第4場次，預估台灣時間週二上午6時出賽。