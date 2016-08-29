田徑女子鏈球 波蘭名將刷新世界紀錄
2016/08/29 02:36
〔中央社〕波蘭奧運女子鏈球金牌得主烏羅達茲克（Anita Wlodarczyk）今天在華沙擲出82公尺98的佳績，打破自己保持的世界紀錄。
烏羅達茲克今天在斯克利莫夫斯卡紀念賽（KamilaSkolimowska Memorial）創下此一新猷，而且在比賽中有3次擲出超過80公尺的成績；除她之外，世界上沒有其他女選手能跨越80公尺大關，而她一個人至今總共已11次達成這項成就。
舊紀錄是烏羅達茲克在本月稍早里約奧運締造的82公尺29。當時在比賽中，她左手帶著一隻灰色手套，正是她已故好友斯克利莫夫斯卡生前的裝備。
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