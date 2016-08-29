NFL》「美國不值得尊敬！」他拒唱國歌球衣遭燒毀

Colin Kaepernick。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕NFL熱身賽開打，日前舊金山49人與綠灣包裝工的比賽掀起爭議，原因是49人四分衛Colin Kaepernick拒絕在唱國歌時起立，遭觀眾噓爆，球迷群起憤慨、燒毀他球衣洩憤，事件持續延燒，引發關注。

Kaepernick否認自己做錯，他強調美國不值得尊敬，「我不是要製造對立，但我無法起身為這個壓迫黑人和有色人種的國家表達尊敬。」Kaepernick提到，自己是「黑人命也是命」（Black Lives Matter）社會運動的支持者。

Kaepernick表明抗議會持續進行，往後的比賽演奏國歌時，他拒絕起立、演唱，「太多的人們無辜死去，太多的人無法安身立命，因為這個國家沒有實現該有的自由與正義，我必須發聲！」

NFL官方隨即發表聲明指出，「聯盟沒有強制規定球員非得在國歌時起立，盼球迷可以用理性、寬容的眼光去看待彼此」，49人球團也支持球員對議題表達看法，認可球員自由選擇參與國歌的演出。

部分網友以情緒言論指控Kaepernick叛國，要他滾出美國、移民去其它地方，共和黨議員參選人Dan Bongino說：「Kaepernick的行為毫不尊重國家，就是個\笨蛋。」

但也有網友認為Kaepernick的表態實現了表達意見的自由，非常勇敢。《哈芬登郵報》主編Sam Stein也力挺：「人們對於Kaepernick唱國歌不起立抗議感到生氣，卻不對他所對抗的不公義事件感到憤怒，這才是重點。」



Kaepernick球衣被燒毀。（取自每日郵報）

Kaepernick球衣被燒毀。（取自每日郵報）