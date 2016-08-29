NBA》他報銷2季終於復出 下季與狀元搶新人王

恩比德報銷仍進帳大筆鈔票。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人近年積弱不振，但隨著選秀得到狀元、積極補強，下季有望突破窘境。更重要的是，2014年的探花「推特王」恩比德（Joel Embiid）宣告將百分百狀態強勢回歸，有望出現與隊友西蒙斯（Ben Simmons）共爭新人王的有趣景象。

恩比德2014年被七六人相中，但連續兩年腳傷嚴重，至今仍未打過一場正式比賽，但是仍可獲得2年約900萬美元（約2.8億新台幣）的保障薪資。值得一提的是，恩比德在2013年就讀堪薩斯大學的他，簽下一紙「永久性傷殘保障」，為右腳買下保險。

據悉，簽署保險的3年後（即2016年），恩比德可選擇終止協議，若他在3年內未在NBA出賽20場，就可以獲得500萬美元（約1.6億新台幣）的免稅賠償。