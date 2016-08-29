MLB Live》皇家 VS 紅襪 王建民牛棚待命
2016/08/29 10:27
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第六局
紅襪先發羅德里奎茲連丟2保送加上挨了一發二壘打， 遭教練團換下，但接手的牛棚巴恩斯更是提著汽油桶上場，先挨2安打失4分，接著又投出觸身球，皇家共敲出7安打攻下8分逆轉，以10：4遙遙領先紅襪。
第五局
范屈拉被敲安後受到隊友守備失誤影響，投出保送，結果讓紅襪構成大局，形成滿壘後先用滾地球追平分數，接著再敲安打超前，一口氣形成4：2領先。
第四局
「老爹」歐提茲開砲，敲出陽春全壘打率紅襪追成1：2落後。
第二局
皇家今天推出范屈拉先發，前2局演出無失分好投，隊友也相當力挺，第2局攻下2分，捕手培瑞茲率先開轟拿下1分，接著皇家再靠安打、保送與高飛犧牲打拿下1分，以2：0領先。
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