英超》史特林梅開二度 率領曼城寫開季3連勝 （影音）
2016/08/29 08:34
〔體育中心／綜合報導〕2016-17年英超第3輪，曼城主場迎戰西漢姆聯，史特林（Raheem Sterling）梅開二度，費南迪尼歐（Fernandinho）攻進1球。曼城與曼聯、切爾西同樣寫下開季3連勝，下輪聯賽將到客場挑戰曼聯，上演同城大戰。
史特林。（路透社）
曼城開場後很快地控制比賽。第7分鐘，席爾瓦（David Silva）中路突破後分球，諾利托（Nolito）禁區左側傳中，無人防守的史特林在10碼處推射破門。第18分鐘，曼城擴大領先，德布勞內（Kevin De Bruyne）自由球傳到禁區，無人防守的費南迪尼歐頭錘入網，比數變成2：0。
西漢姆聯直到下半場才扳回一城。第58分鐘，馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）左路傳中，曼城守門員卡巴列羅（Willy Caballero）出擊失誤，後衛奧塔門迪（Nicolas Otamendi）回防也沒跟上，最後由安東尼奧（Michail Antonio）頭錘得手。
曼城在比賽後段先後進行3次換人力保勝局。傷停補時階段，席爾瓦直傳後，史特林禁區左側晃過守門員以近乎零角度的推射為球隊錦上添花。終場曼城以3：1擊敗西漢姆聯，取得3連勝的同時，也以1球淨勝球之差暫居英超龍頭。
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