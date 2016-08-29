義甲》多次錯過進球機會 國際米蘭遭巴勒莫逼和 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕義甲第2輪，國際米蘭主場迎戰巴勒莫。下半場，巴勒莫中場里斯波利（Andrea Rispoli）遠射先下一城，今夏才轉到國米的坎德雷瓦（Antonio Candreva）助攻前鋒伊卡爾迪（Mauro Icardi）追平比數。終場兩隊以1：1握手言和。

伊卡爾迪。（法新社）

比賽開始前，雙方為義大利地震默哀。開賽後，戰況相當激烈，但多次射門都踢偏、頂偏。上半場0：0作收，而下半場開始3分鐘後，國米後場被斷球，巴勒莫的瑞典中場希耶馬克（Oscar Hiljemark）將球傳入禁區，雖然國米後衛桑頓（Davide Santon）將球踢出禁區，但里斯波利隨後凌空抽射破門。

里斯波利。（法新社）

陷入落後局面的國際米蘭，在接下來的20分鐘內積極進攻，前鋒艾德（Éder Citadin Martins）與中場巴內加（Ever Banega）有許多突破機會，但仍沒有把球踢進。第72分鐘，坎德雷瓦右路傳中，伊卡爾迪在門前一甩，將球頂入近角，把比數追平。這個進球也是伊卡爾迪最近9次主場比賽貢獻的第10球（7球、3助攻）。終場，久攻不下的國際米蘭以1：1與巴勒莫戰成平手。

賽前默哀1分鐘。（法新社）