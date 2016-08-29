西甲》拉基蒂奇頭錘頂破僵局 巴塞隆納1球險勝畢爾包 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第2輪，畢爾包競技主場迎戰上季冠軍巴塞隆納。巴塞隆納的中場圖蘭（Arda Turan）助攻拉基蒂奇（Ivan Rakitic），攻進全場比賽唯一進球。終場巴塞隆納以1：0力克主場的畢爾包競技，拿下開季2連勝。

拉基蒂奇（右）頭錘破門。（美聯社）

比賽在雨中進行，開場5分鐘後，梅西（Lionel Messi）中路斜傳，蘇亞雷斯（Luis Suarez）禁區左側低傳，圖蘭推射空門得手，但蘇亞雷斯被吹越位，所以進球無效。

第21分鐘，巴塞隆納率先進球，蘇亞雷斯傳往左側，圖蘭禁區精準吊傳到門前，拉基蒂奇把球頂進球門左上角。取得領先後，畢爾包也加強防守，不給巴塞隆納輕易起腳的機會。雖然畢爾包也靠著阿杜里斯（Aritz Aduriz）多次射門，但沒能突破對方守門員特史泰根（Marc-Andre ter Stegen）的雙手。

下半場中段，巴塞隆納換上馬斯切拉諾（Javier Mascherano）與戈麥斯（Andre Gomes）出場，加強中場與後場的控球。終場巴塞隆納就以1球小勝畢爾包，驚險獲得本季第2勝。

圖蘭（右）與蘇亞雷斯（中）慶祝進球。（美聯社）