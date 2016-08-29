法甲》巴黎遭AS摩納哥狙擊 終止跨季連9輪不敗 （影音）
2016/08/29 10:30
〔體育中心／綜合報導〕法甲第3輪，AS摩納哥主場迎戰巴黎聖日耳曼。靠著穆提尼歐（João Moutinho）與法比尼歐（Fabinho）的進球，AS摩納哥以3：1擊敗對手，並終止巴黎在法甲跨季連續9輪不敗。上季AS摩納哥排名第3，戰績是17勝14和7敗，積分65分，遠遠落後巴黎聖日耳曼的96分。他們在新球季前2場1勝1和，賽前落後巴黎2分。
穆提尼歐（右）。（歐新社）
第13分鐘，AS摩納哥取得領先，西迪貝（Djibril Sidibe）右路傳中，穆提尼歐在門前推射得手。隨後西迪貝再次製造威脅，右路內切後傳中，熱爾曼（Valere Germain）左腳推射偏出界外。第23分鐘，巴黎錯過追平機會，後衛奧里耶（Serge Aurier）右路突破後直傳，前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）禁區右側射門偏掉。
上半場傷停補時階段，AS摩納哥後衛耶默森（Jemerson）禁區內得球準備射門，被巴黎後衛路易斯（David Luiz）拉倒，裁判吹12碼罰球。法比尼歐操刀，球踢進左下角，比數變成2：0。
下半場，巴黎新任總教練埃梅里（Unai Emery）在第62分鐘換人，莫尼耶（Thomas Meunier）換下路易斯。隨後巴黎就扳回一城，由卡瓦尼在中路頭錘得分，比數變成2：1，AS摩納哥依舊領先。
AS摩納哥在第80分鐘再下一城，穆提尼歐右側邊線傳球，西迪貝跟進配合。巴黎後防如臨大敵，但球被奧里耶左腳一擋，竟越過自家守門員特拉普（Kevin Trapp）形成烏龍球。終場AS摩納哥以3：1擊敗巴黎聖日耳曼。
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