MLB》川柏40轟出爐 金鶯挑戰全壘打王4連霸

〔記者林柏辰/綜合報導〕川柏(Mark Trumbo)今日揮出傲視全大聯盟的第40發全壘打,也幫助金鶯隊5:0完封洋基,繼續坐穩美聯外卡第2名。

川柏敲出本季第40轟。(法新社)

洋基先發「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)主投6.2局飆出8K,失3分責失繳出優質先發,無奈遇上金鶯高斯曼(Kevin Gausman)7局9K無失分,只能吞下本季第11敗。

目前排名第二的是藍鳥重砲手英卡納西恩(Edwin Encarnacion)的36轟,若川柏能領先到季末,金鶯將自2013年的戴維斯(Chris Davis)起,連續4季擁有大聯盟全壘打王。

上次有球隊能連續4季以上擁有全壘打王已是1923-31的洋基,在「棒球之神」貝比魯斯帶領下,他們連續9個球季產生全壘打王。