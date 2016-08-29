MLB》川柏40轟出爐 金鶯挑戰全壘打王4連霸
2016/08/29 09:09
〔記者林柏辰／綜合報導〕川柏（Mark Trumbo）今日揮出傲視全大聯盟的第40發全壘打，也幫助金鶯隊5：0完封洋基，繼續坐穩美聯外卡第2名。
川柏敲出本季第40轟。（法新社）
洋基先發「沙胖」沙巴西亞（C.C. Sabathia）主投6.2局飆出8K，失3分責失繳出優質先發，無奈遇上金鶯高斯曼（Kevin Gausman）7局9K無失分，只能吞下本季第11敗。
目前排名第二的是藍鳥重砲手英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的36轟，若川柏能領先到季末，金鶯將自2013年的戴維斯（Chris Davis）起，連續4季擁有大聯盟全壘打王。
上次有球隊能連續4季以上擁有全壘打王已是1923-31的洋基，在「棒球之神」貝比魯斯帶領下，他們連續9個球季產生全壘打王。
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