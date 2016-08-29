NBA》最佳火鍋僅獲第7 懷特塞德：聯盟不愛我 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方日前上傳2015-16年球季的50個最佳火鍋剪輯，結果火鍋王懷特塞德（Hassan Whiteside）只有1球入選，得到第7名。上季懷特塞德明顯有進步，平均送出3.7個火鍋，不但是火鍋王，還是自2000-01年瑞特里夫（Theo Ratliff）以來最強的平均火鍋數據（出賽50場以上）。

懷特塞德唯一入選的火鍋僅排第7名。（取自NBA）

懷特塞德在網路上與球迷們互動，一位球迷提到這件事，對此懷特塞德回應：「NBA向來不怎麼愛我。」之後懷特塞德自己也解釋，可能是大多數入選的球都是飛身封阻，蓋完之後球又剛好回到自己或隊友手中，所以視覺上看起來更酷。

上季他一直希望自己能拿到年度最佳防守球員獎，或者至少進入決選，但最後懷特塞德還是沒有得獎。多年以來，聯盟評選年度最佳防守球員時，並不會特別以單項數據作為指標。上次單季火鍋王得到年度最佳防守球員獎，獲獎的是2009-10年還效力魔術隊的豪爾德（Dwight Howard）。