足球》完美體操動作過人 裁判：「越位進球不算」 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國的一場青少年足球比賽，日前有位名叫埃特納（Dylan Prichett-Ettner）的球員，以完美前空翻與轉體晃過守門員，完成一記神奇進球。

埃特納以完美的體操動作落地，回頭把球踢進門。（取自影片）

比賽中隊友從後場長傳，埃特納高速衝刺形成單刀，對方守門員選擇出擊。眼看將要與對方門將發生身體碰撞，埃特納騰空飛起，完成360度旋轉的同時，還在空中完成了180度的旋轉，用體操的動作描述就是前空翻一周加轉體。

守門員球脫手，球滾向身後，穩穩落地後的埃特納發現獲得踢空門的機會，輕鬆推射進球。但邊線裁判示意這球越位在先，球進不算。英媒《每日鏡報》描述，埃特納本來可以靠這個進球載入足球史冊，這可能是足球史上第1個體操式空翻的進球，但裁判實在太殘忍。