中職》胡金龍為球員爭權益 體育署允諾經典賽編激勵金

立委徐永明29日召開「奧運殷鑑不遠 強化監督從經典賽做起」記者會，為台灣運動選手發聲，中華職棒球員工會理事長胡金龍以現役運動員身份出席，並提出訴求。（記者張嘉明攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕時代力量立委徐永明、球員工會理事長胡金龍、發言人趙子維，今天邀請體育署副署長林哲宏，一同召開記者會，要求棒球協會等單項賽事相關單位在舉辦國際賽事並獲體育署補助時，財務能公開透明化，副署長林哲宏也允諾將完整呈現各款項。

球員工會今再次提出四大訴求，其中最被強調的是球員保險和公開收益內容，球員工會發言人趙子維舉12強賽事中受傷的羅嘉仁為例，其傷勢嚴重，最快明年才可能上場，但其合約只到今年，即使有了保險還是可能權益受損，期望明年經典賽前能在為球員爭取更好的保險。

有關財務公開透明化，體育署副署長林哲宏在記者會中當場允諾，未來會監督各單項協會公開透明所有款項，以選手權益為優先考量，明年度經典賽也會編列激勵金鼓勵球員。