NBA》勞森終於找到工作 一年約落腳國王

勞森本季表現不佳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季表現嚴重下滑、今夏苦無球隊收留的控衛勞森（Ty Lawson）終於有球打！根據外電報導，國王與勞森雙方達成協議，將簽下1年短約，預計勞森下季將從板凳出發。

國王在朗度（Rajon Rondo）離隊後，後場戰力人手一時短缺，為求後場穩定，國王選擇相信經驗十足的勞森，網羅入隊，目前合約細節尚未曝光。

勞森本季分別效力於火箭與溜馬，場均5.7分、3.6助攻，皆為生涯最低。