奧運》南韓國家游泳隊 驚傳男選手偷拍女選手更衣

〔體育中心／綜合報導〕據《韓聯社》、《首爾體育報》等南韓媒體報導，里約奧運結束，游泳隊回國後，有男子選手捲入偷拍事件。2名國家游泳隊的男選手在忠北與鎮川的國家隊訓練基地女更衣室裝偷拍設備，因此遭到警方調查。國家隊女選手在28日接受採訪時說：「真是無聊的犯罪行為，說什麼感到好奇，這是絕對無法接受的，必須嚴厲處份。」

被懷疑是B選手的崔圭雄。（資料照，美聯社）

南韓游泳界高層因為里約奧運成績不佳正遭受猛烈批評，國家隊選手竟然偷拍女選手更衣室，這件事帶來的衝擊性更甚奧運失利。警方表示，當事人A選手曾經是倫敦奧運的國家隊隊員，還代表南韓參加仁川亞運。一同參加里約奧運的B選手是共犯，也被警方列入調查對象。

大韓游泳聯盟承認，A選手在15日就應該到選手村報到參加集訓，但是他以自己生病為由，請3週病假，有可能是因為接受警方調查才這麼說。B選手原本預定在8月28日報到，但大韓游泳聯盟說他暫時不適合參加訓練。

由於南韓游泳男子選手參加過奧運的選手不多，儘管警方不願意透露選手的名字，但是從媒體透露的資訊搜尋，B選手幾乎可以確認是南韓的現役軍人選手崔圭雄，崔圭雄參加了本屆奧運男子200公尺蛙式比賽。據《首爾體育報》報導，崔圭雄否認自己是共犯，但一切需要等待警方的調查。

南韓在上屆倫敦奧運派出6名男選手，除了朴泰桓與崔圭雄外，還有3人參加過倫敦奧運與仁川亞運，分別是男子100公尺蝶式的張奎哲、男子200公尺與400公尺自由式選手鄭元溶，以及男子100公尺仰式選手朴善冠，A選手就是其中一人。