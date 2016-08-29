MLB》「老爹」31轟出爐 追平名人堂球星福克斯

歐提茲全壘打榜晉升史上第18。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天對皇家敲出1發陽春砲，完成生涯第534轟，追平名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）並列史上第18名，可惜未能幫紅襪帶來勝利，遭皇家單局海灌8分逆轉，以4：10敗北。

雖然與福克斯齊名，但老爹與前輩的過程大不相同，歐提茲大器晚成，在26歲前僅累積58轟，難與26歲已累積266轟的福克斯相提並論，但福克斯33歲後長打火力退化不少，僅再敲出15發全壘打，最後於37歲退休，而老爹33歲後長打火力依舊驚人，共累積217發全壘打。

歐提茲本季敲出31轟，為40歲以上打者最多轟紀錄，驚奇球季仍不斷持續。