Web.com巡迴賽第11名坐收 潘政琮闖進PGA巡迴賽

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在WinCo Foods波特蘭公開賽最後1回合，以平標準桿71桿完賽，總計272桿並列第4名。他在Web.com巡迴賽的例行賽最終排名第11，順利取得2016-17球季PGA巡迴賽資格。

WinCo Foods波特蘭公開賽最後1回合，潘政琮出發時並列領先，但今天前9洞吞了3個柏忌，很快被其他選手超越，靠後9洞賺回兩隻小鳥，排名才回升到並列第4。

這場比賽原本並列領先的美國選手布倫，打下4個博蒂，最後1洞雖吞柏忌，仍以1桿之差的269桿贏得冠軍。

今年Web.com巡迴賽的例行賽結束，小潘共有6場比賽打進前10名，年度總獎金20萬4075美元（約台幣652.5萬元），排名第11，順利取得PGA巡迴賽資格。Web.com巡迴賽年度前25名都可晉升PGA巡迴賽，另外25個名額將在4場季後賽裡產生。

潘政琮在Web.com巡迴賽的例行賽最終排名第11。（潘政琮官方臉書）