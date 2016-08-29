NBA》Kanye West 新曲出MV 騎士尚伯特全裸入鏡 （影音）
2016/08/29 14:00
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊小前鋒尚伯特（Iman Shumpert）與未婚妻泰勒（Teyana Taylor）一起出演當紅歌手魏斯特（Kanye West）新專輯單曲的MV，尚伯特與泰勒是全裸入鏡。
尚伯特與泰勒。（取自MTV）
近年來，魏斯特不論在音樂與文化上都是全球最有影響力的歌手。日前他在MTV音樂大獎公布今年2月份新專輯《帕布洛的人生》（The Life of Pablo）其中一首歌《Fade》的MV。在這部MV的最後階段，尚伯特與泰勒全裸亮相，泰勒從身後抱著尚伯特，尚伯特的手裡抱著孩子。去年12月，尚伯特在自家的浴室裡為泰勒接生，得到一個女兒。
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