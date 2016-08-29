美網》命中宿敵對決！詹詠然過往10勝3負領先謝淑薇

詹家姊妹將在美網首輪對決謝淑薇。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫命中宿敵對決！詹詠然過往女雙戰績10勝3負領先謝淑薇，加上里約奧運風波催化，更讓這次女雙首戰結果受到各界矚目。

當前台灣女網實力最頂尖的謝淑薇與詹詠然，瑜亮情結糾葛長達10餘年，不料奧運後大滿貫舞台又狹路相逢，更令形同水火的兩家勢在必得。30歲的謝淑薇曾贏得兩屆大滿貫女雙冠軍，也是寶島最高女單世界排名的紀錄保持人；只不過27歲的詹詠然也非省油燈，回顧13度女雙對戰中，只讓謝贏過3場，甚至一度拉出7連勝高潮。就算單打過招，也是詹詠然2勝1敗稍佔上風，包括2009年澳網大滿貫首輪，大詹挾兩個6：3勝出。

2004年10月ITF日本榛原女網賽，詹詠然／詹謹瑋決賽首度對陣謝淑薇／莊佳容，激戰3盤搶7封后，也是大詹首度贏謝。儘管謝淑薇隔年2月台北進行的新竹商銀盃4強討回顏面，大詹又從2006年底高雄格蘭盃決賽開始壓制前浪，總計狂飆對戰7連勝。直到2013年廣州女網準決賽，謝淑薇／中國彭帥才又擊退大詹和親妹妹詹皓晴的組合。

如今美網女雙籤表出爐，謝淑薇與地主麥克海兒（Christina McHale）合作，首輪再度強碰第2種子詹詠然／詹皓晴！這場另類的「台灣內戰」未演先轟動，尤其暌違3載謝、詹再度狹路相逢，新仇加舊恨的話題與張力十足，甚至被各界視為先前紐黑文女雙8強莊佳容對決謝淑薇的「奧運恩仇錄」續集。