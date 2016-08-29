中職》中秋節快樂！林益全提前送禮給兒童之家

林益全提前送兒童之家秋節禮物。（林益全提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕義大犀牛球星林益全最近在準備中秋禮盒贈送親友時，想起曾經拜訪過的永安兒童之家的小朋友，礙於中秋節4天連假要隨義大犀牛北上作客，在新莊球場出戰中信兄弟，無法親自把禮盒送到兒童之家，只好先提前寄出。

林益全的太太也幫忙設計卡片，再由他一一親筆簽名並寫上祝福，期待兒童之家小朋友能感受到他的心意，更希望發揮拋磗引玉的作用，讓更多人在歡慶中秋時不忘給予弱勢族群更多關懷。

林益全農曆過年前到永安兒童之家，與小朋友玩樂樂棒球並提前圍爐吃年夜飯，當時他承諾要邀請小朋友看球，3月26日自掏腰包安排小朋友到澄清湖球場欣賞中信兄弟與義大犀牛之戰。

林益全提前送兒童之家秋節禮物。（林益全提供）

林益全提前送兒童之家秋節禮物。（林益全提供）

林益全提前送兒童之家秋節禮物。（林益全提供）