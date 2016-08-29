中職》「饒舌界嘟嘟」大支9/25台南球場開唱 傑尼獅雙傑也有喔
2016/08/29 16:28
草地音樂會表演嘉賓大支。（球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅隊自2013年起已連續3年季末主場舉辦草地音樂會邀球迷同樂，今年度的草地音樂會，將在9月25日邀請嘻哈音樂創作大支及董伯擔任開球嘉賓，並賽後為草地音樂會揭開序幕，將帶來半小時繞舌音樂，給球迷不同音樂律動。
歷年草地音樂會除了邀請樂團及歌手表演外，活動重頭戲就是統一獅選手展現好歌喉，現場演唱歌曲，去年新秀郭阜林、林志賢展現深情演唱，讓球迷印象深刻，今年季中「傑尼獅雙傑」蘇智傑及陳傑憲等人加盟，球團也將安排統一獅選手共五組，參加屬於台南棒球場特色的草地音樂會，用最輕鬆及歡樂方式與球迷互動。
草地音樂會表演嘉賓大支。（球團提供）
統一獅新秀陳傑憲、蘇智傑也將參與音樂會。（資料照，記者黃志源攝）
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