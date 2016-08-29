中職》比賽用球再受檢 各項目皆合格

中華職棒比賽用球。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職將今年用球再次送驗，委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，本次除了正式規範14天恆溫恆濕檢測條件，另增加兩種不同檢測環境，檢驗結果恢復係數皆在正常範圍內。

中職規定用球恢復係數需在0.580以下，本次檢驗用球數量6顆，14天恆溫恆濕恢復係數0.573、2天恆溫恆濕恢復係數為0.575、常溫常濕恢復係數則為0.573。