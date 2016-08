MLB》唐納森生涯首次三響砲 主場球迷丟帽慶祝（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥重砲唐納森(Josh Donaldson)今天完成生涯首度三響砲,幫助藍鳥以9:6擊敗雙城,系列戰3場橫掃對手。藍鳥球迷為了慶祝他的「帽子戲法」,把球帽丟進場內,唐納森也走出休息區向球迷致謝。

「身為一個棒球選手,總會希望能演出單場三響砲。」唐納森表示,去年看到英卡納西恩(Edwin Encarnacion)完成過,這是很難得的事,感覺很棒。

唐納森賽後也與兩大袋帽子合照,並感謝謝球迷的支持,和隊友、教練的鼓勵。唐納森本季敲出33轟,有望上看40轟,也有機會追平去年所寫下的生涯單季最多轟(41轟)的紀錄。

唐納森收到2大袋的「賀禮」。(取自唐納森推特)