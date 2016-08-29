MLB》唐納森生涯首次三響砲 主場球迷丟帽慶祝（影音）
2016/08/29 17:11
〔體育中心／綜合報導〕藍鳥重砲唐納森（Josh Donaldson）今天完成生涯首度三響砲，幫助藍鳥以9：6擊敗雙城，系列戰3場橫掃對手。藍鳥球迷為了慶祝他的「帽子戲法」，把球帽丟進場內，唐納森也走出休息區向球迷致謝。
「身為一個棒球選手，總會希望能演出單場三響砲。」唐納森表示，去年看到英卡納西恩（Edwin Encarnacion）完成過，這是很難得的事，感覺很棒。
唐納森賽後也與兩大袋帽子合照，並感謝謝球迷的支持，和隊友、教練的鼓勵。唐納森本季敲出33轟，有望上看40轟，也有機會追平去年所寫下的生涯單季最多轟（41轟）的紀錄。
唐納森收到2大袋的「賀禮」。（取自唐納森推特）
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