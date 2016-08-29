中職》鋒哥台南最終戰 明天中午開賣
2016/08/29 18:08
陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒將在本季結束高掛球鞋，每場比賽都是球迷追逐的焦點，9月24、25日台南猿獅戰門票明天中午開賣，也將成鋒哥台南最終戰。
台南棒球場新燈柱工程本月順利完工，原本球場視野不良區的座位，在舊燈柱拆除後，也讓台南棒球場內野搖滾熱區一、三壘，增加將近500位座位，明天將開賣預售票。而新燈柱啟用後球場部分區域及看台區域，亮度不足部分，球團也積極與台南市政府體育處協調，予以改進，以提供球迷更完善看球環境。
此外，原訂台南棒球場主場最後一週例行賽，9/24及9/25預售票門票也將於明日中午12：00同步販售，連續兩天結合HERO英雄主題日活動，當天凡購買鑽石席、黃金席或內野應援熱區（一壘及三三壘A、B、C、D、E及F區）球迷，持當日比賽門票現場排隊可獲贈「MY HERO PLAYER #1」運動護腕，由橘色搭配黑色 HERO主題及1號隊友設計，每場限量500份，限量贈送，換完為止。
9月獅隊台南主場假日都將穿著HERO球衣出賽，圖為潘威倫。（球團提供）
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