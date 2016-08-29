中職》目標再增兩隊 會長：同時產生較好
2016/08/29 17:20
中職會長吳志揚。（記者林宥辰攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中職增隊目標持續，會長吳志揚今天表示，擴編的球隊已規劃加盟金、保證金、選秀優先權、洋將名額優惠等數字，詳細數字年底將公布。中職設下目標2019年增隊，吳志揚說，可以的話同時增加兩隊成為6隊，賽程也好安排。
體發會日前提出2018年就增加中職隊伍，吳志揚則認為還是應該依原定規劃，先讓新球隊二軍出賽一年培養實力，且在此之前，期望真正有意願的企業能夠永續經營，勉強或強迫企業馬上就經營投入，是很危險的事。
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