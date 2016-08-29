棒協實拿1億卻寫3千萬 徐永明質疑財務不透明

立委徐永明（中）表示，從公開資料中，104年度棒協可以拿到3000多萬元，但他和體育署拿到的資料中，棒協卻拿到了1億多元。（記者張嘉明攝）

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委徐永明29日召開記者會，會中他針對棒協的財務問題提出質疑。徐永明表示，從公開資料中看到棒協在104年度可以拿到3000多萬元，但他和體育署拿到的資料中卻發現，棒協拿了1億多元，認為棒協的財務資訊，在未來應該要更「公開透明」。

綜合媒體報導，記者會中也邀請了球員工會理事長胡金龍、體育署副署長林哲宏等人出席，徐永明表示，今天的記者會不是純粹要檢討棒協，而是要主動點出棒協有很多地方需要改進。

徐永明指出，各協會拿到補助後，使用花費應該要有清楚的會計報表出來，才能讓民眾知道錢有沒有花在選手身上。他舉例，棒協有許多補助項目沒有揭露在網路上，在公開網路資料的補助金額為3000多萬，但和體育署拿到截至8月24日的資料後，發現棒協拿到的金額，卻是1億多元。

徐永明也提出3項訴求，並拿承諾書請林哲宏簽名，承諾書要求：

一、體育署須依國民體育法嚴格監督，要求各單項體育協會財務須依人民團體法及社會團體財務處理辦法辦理，並於體育署官網公開完整經會計師查核簽證的財務報表。

二、體育署應自西元2017年世界棒球經典賽第2次會議起，及未來國際賽事、涉及職棒球員權益等相關會議，中華職棒球員工會代表為當然代表。

三、國際相關賽事組隊，對已非國家列管選手應使用「邀請」而不使用「徵召」用語。

林哲宏當場在承諾書上簽名，並表示，各協會財務透明部分和會計項目等部分一定會做到，預計在9月10日召開論壇，向大眾做更詳細的報告。