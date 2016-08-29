中職》全壘打暴增 再8轟寫紀錄

中職全壘打數暴增，圖為昨天轟出第29轟的林智勝。（記者王藝菘攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo打者陽耀勳以「劈砍」式咬中頭部高度的球，敲出反方向全壘打登上大聯盟Cut 4，再次引爆中職彈力球話題。

近兩年全壘打暴增，光本季中職就將比賽用球送驗兩次，今日第二次結果出爐，14天恆溫恆濕恢復係數0.573、2天恆溫恆濕恢復係數為0.575、常溫常濕恢復係數則為0.573，雖仍在用球恢復係數0.580以下的範圍內，但和2002年同樣以華櫻990為用球的恢復係數0.560差很大，該年的總全壘打為254轟。

今年中職186場比賽，總計473轟，只差7轟就能追平1997年單季480轟；上週獅隊鄭鎧文敲出2轟，也再次締造單季5名打者20轟達陣，追平1996年、2015年，目前還有陳鏞基、王柏融、林泓育19轟「聽牌」，破紀錄唾手可得。